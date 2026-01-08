八村倫太郎、実家でのプラベショット公開 服にも注目集まる「8LOOMだ」「オフ感満載」
【モデルプレス＝2026/01/08】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が8日、自身のX（旧Twitter）を更新。実家で過ごす様子を公開し、話題を呼んでいる。
◆八村倫太郎、愛犬との2ショット公開
八村は「幸せな実家休みでした」と報告。投稿には2枚の写真が添えられ、1枚目ではカニを持っている様子、2枚目では愛犬と寄り添いながら目を閉じる姿を披露した。
◆八村倫太郎の実家ショットに反響
この投稿に、ファンからは「オフ感満載」「幸せそう」「ゆっくり休めたかな」「顔ち少し赤くて可愛い。酔ってる？」といったコメントが続々。また、八村が出演していたドラマ「君の花になる」（TBS系／2022）内の劇中ボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）のグッズのスウェットを着用していることにも「8LOOMだ！」「服に目がいく」「8LOOM着てるの見れて嬉しい」「激アツ」と注目が集まった。（modelpress編集部）
