横澤夏子、人気タレント母からの“夫婦円満に繋がる金言”明かす 辻希美も共感
【モデルプレス＝2026/01/08】お笑いタレントの横澤夏子が、1月6日放送のテレビ朝日系育児家事特化バラエティー「夫が寝たあとに」（毎週火曜深夜0：15〜※一部地域を除く）に出演。夫婦仲が良くなった金言を明かした。
【写真】3児のママ芸人に“母の金言”共有した人気タレント
スタジオにはゲストとしてタレントの杉浦太陽と辻希美が登場し、夫婦喧嘩にまつわるトークを展開。すると横澤は杉浦の母親からの金言である「思ったことは明日言え」を紹介し、共演者から「素敵」と声が上がった。
辻も「本当それだと思う」とコメントすると、横澤は「それめちゃくちゃやっているんです。すごい。明日言って良かったって本当に思うぐらい、怒りが収まる」と杉浦の母親の金言を絶賛。また「次の日に言っちゃえば、意外と『あれっ？』っていうようなことだったりする」という辻の経験談に横澤も「MAXで怒ることはなくなった」と同意。辻は「喧嘩している時って思ってもいないことを言っちゃったり、余計な言い方しちゃったりするから、一旦離れた方がいい」と実感を込めて語っていた。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
◆横澤夏子、杉浦太陽の母の金言を紹介
◆横澤夏子「MAXで怒ることはなくなった」金言の効果熱弁
