活動休止中のTHE RAMPAGE川村壱馬、長谷川慎が誕生日祝福 バックハグ秘蔵ショットにファン悶絶「かずまこ尊い」
【モデルプレス＝2026/01/08】THE RAMPAGEの長谷川慎が2026年1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。2025年11月17日に活動休止を発表した川村壱馬との秘蔵ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】LDHイケメン、活休中メンバーとの「眼福」密着ショット
長谷川は「誕生日おめでとうございます」と同日に29歳の誕生日を迎えた川村の誕生日を祝福。ライブ会場のバックステージと思われる場所にて、川村が長谷川をバックハグしている写真を公開。タンクトップ衣装を着用し、密着する仲睦まじい2人の姿が写っている。
この投稿を受け、ファンからは「かずまこ（2人の愛称）尊い」「最高のグループ」「絆に感動」「泣ける」「写真よすぎる！」「眼福」などといった声が寄せられている。川村は、2025年11月17日に公式サイトを通じて、活動休止を発表。事務所の公式サイトは「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました」と報告している。（modelpress編集部）
