音楽ユニット「YOASOBI」のAyaseさん（31）が、2026年1月3日にインスタグラムを更新。近影を公開した。

「お餅食べまくりのハイカーボ三が日」

Ayaseさんは「新年明けましておめでとうございます 皆様どんなお正月をお過ごしでしょうか」と切り出し、「ワタクシはお餅食べまくりのハイカーボ三が日といった感じですこぶるハッピーです」と近況を報告した。

投稿では、パソコンを前にイスに座った自身の写真を公開。これまでの投稿では、Ayaseさんは髪の毛の半分ほどが金色だったが、今回の写真では黒髪のように。後頭部でお団子の形に結んでいる。

首や手にびっしりと入ったタトゥーもちらりと見えている。

Ayaseさんは新年の抱負をこう語った。

「今まさに、溜まりに溜まった創作意欲を剥き出しに日々楽曲制作に勤しんでおります。2026年は明確な目標を掲げ、達成すべく猛進して参ります。めちゃくちゃ頑張る！ 今年もAyaseを、そしてYOASOBIを、どうぞよろしくお願い致します！」

コメント欄には「Ayaseさんかっこよすぎだろ」「髪はやっぱり黒がいい」「黒髪 ayaseさん凄く似合っててカッコイイよ」「今の髪型よきよき」などと書き込まれている。