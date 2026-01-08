誰もが陥りがちな、体を硬くする2大要素とは！？【世界一すごいストレッチ】

筋肉を硬くさせる要因「運動不足と食べ過ぎが関節の柔軟性を低下させる」

体が硬くなり、姿勢が悪くなるのは加齢のせいではありません。本書で紹介するストレッチをして頂ければ、必ず柔軟性は取り戻すことができます。

体が硬くなる最大の原因は、加齢ではなく運動不足。座ったまま、立ったまま、寝たまま同じ姿勢を長時間続けることで、筋肉の柔軟性が低下し、その結果関節が硬くなります。ここで筋肉の柔軟性が低下する過程を詳しく説明しましょう。

筋肉は収縮して力を発揮する筋線維と、コラーゲンによって構成されています。筋線維そのものは特別な病気以外で硬くなることはなく、柔軟性に深く関わっているのはコラーゲンです。

コラーゲンは繊維状のたんぱく質で、網目状に張り巡らされています。コラーゲン同士を適度に結びつけている部分「架橋」と呼ばれる部分の配列が乱れると、コラーゲン同士の結合が強くなり過ぎて硬くなります。骨折などをしてギプスで固定されると筋肉がみるみる硬くなるのは、この配列の乱れが起こるからです。

椅子に座ったまま何時間も過ごす現在のライフスタイルは、見えないギプスでゆるやかに固定されているようなもの。当然、コラーゲンが硬くなりその結果、筋肉の柔軟性が低下します。

食事にも注意が必要です。食べ過ぎによって、体内でつくられるAGE(終末糖化産物)という一種の糖も、コラーゲンを硬直化させてしまう要因です。

柔軟性の低下と姿勢の悪化は、正しいストレッチをして筋肉を大きく動かし、同時に食べ過ぎを見直すことで必ず改善します。

筋肉の構造とコラーゲンの老化

筋肉は線維の束でできていて、筋内膜、筋周膜、筋外膜など、いくつもの膜で覆われている。加齢よりも運動不足や過食によって、筋膜の主成分であるコラーゲンが硬直化することが柔軟性を低下させてしまう主な原因。

