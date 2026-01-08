佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。



「気温はどうなのか？」

最高気温は7日より大幅に低く、各地で7℃前後でしょう。朝からほとんど気温が上がりません。夜はさらに気温が下がるので、お帰りが遅くなる方は万全な寒さ対策をしてください。



「天気の予想」

多少雲が広がる時間もありますが、天気の大きな崩れはなく雨が降ることはないでしょう。



「天気図」

日本付近は強い冬型の気圧配置で、上空には寒気が流れ込んでいます。等圧線の間隔も狭く、北寄りの風が強めに吹きそうです。



「寒気の予想」

雨が降れば雪に変わるくらいの強さの寒気が九州北部まで南下しています。金曜日、土曜日は一度北上し、日中の寒さは和らぐでしょう。ただ、日曜日以降は今シーズン最も強い寒気が流れ込んできます。3連休は全国的に大雪の可能性があります。月曜日の成人の日も荒れた天気となり、交通機関に影響が出る恐れもあります。



「なのか間予報」

金曜日の朝はかなり冷え込みます。福岡市で0℃、内陸の地域では氷点下3℃～5℃くらいになりそうです。3連休の雪については、まだ予想に幅があります。最新の気象情報にご注意ください。