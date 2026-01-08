豪州を襲う記録的熱波、エアコン需要急増でインフレ加速の可能性 早期利上げ観測 豪州を襲う記録的熱波、エアコン需要急増でインフレ加速の可能性 早期利上げ観測

リンクをコピーする みんなの感想は？

豪州を襲う記録的熱波、エアコン需要急増でインフレ加速の可能性 早期利上げ観測



豪州のインフレは11月に伸びが鈍化したものの、今年インフレは再加速する可能性がある。



昨年末で政府の電気料金補助制度が終了、これにより今年の電気代は第1四半期に「急騰」すると予想されている。



豪州では現在、2019年と2020年以来最悪の熱波に見舞われておりエアコンの需要が急増している。熱波は南オーストラリア州を襲い一部地域では気温が45℃を超えた。メルボルンでは2020年以来の最高気温を記録、その熱波は人口の多いビクトリア州とニューサウスウェールズ州に移動している。



豪銀大手ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）は豪中銀がインフレを十分に抑制できると確信していない可能性が高く、金融政策を小幅に調整すると予想。2月に利上げに転じ、その後5月に追加利上げと見ている。

外部サイト