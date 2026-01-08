豪中銀副総裁 11月CPI鈍化は大きなニュースにならない、インフレ高止まりなら利上げも 豪中銀副総裁 11月CPI鈍化は大きなニュースにならない、インフレ高止まりなら利上げも

リンクをコピーする みんなの感想は？

豪中銀副総裁 11月CPI鈍化は大きなニュースにならない、インフレ高止まりなら利上げも



豪中銀のハウザー副総裁は、昨年12月会合が最後の利下げだった可能性が高いと述べた。



さらなる利下げの可能性は非常に低い、近いうちに利下げはあり得ない。3%を超えるインフレははっきり言って高すぎる。インフレが緩和しているという楽観論の皆さんにとっては聞きたいメッセージではないだろが、11月CPI鈍化は大きなニュースにはならない。



我々はインフレを2%-3%に抑えたいと考えているが、現状はそれを上回っている。インフレ高止まりが続くようであれば、場合によっては金融引き締めを行う。インフレ高騰の再来を防ぐことに注力している。2-3週間後の四半期のインフレデータを待つ。

外部サイト