　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.32　5.80　5.54　6.57
1MO　7.77　5.30　6.41　6.09
3MO　8.27　5.46　7.04　6.33
6MO　8.67　5.70　7.57　6.77
9MO　8.91　5.96　7.92　7.11
1YR　9.00　6.13　8.10　7.32

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.97　8.37　6.73
1MO　6.87　7.89　6.23
3MO　7.60　8.24　6.47
6MO　8.25　8.64　6.74
9MO　8.62　8.98　6.98
1YR　8.85　9.23　7.11
東京時間10:31現在　参考値

米雇用統計などを控えているが、直近のレンジ取引を受けて低い水準での推移