通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.32 5.80 5.54 6.57
1MO 7.77 5.30 6.41 6.09
3MO 8.27 5.46 7.04 6.33
6MO 8.67 5.70 7.57 6.77
9MO 8.91 5.96 7.92 7.11
1YR 9.00 6.13 8.10 7.32
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.97 8.37 6.73
1MO 6.87 7.89 6.23
3MO 7.60 8.24 6.47
6MO 8.25 8.64 6.74
9MO 8.62 8.98 6.98
1YR 8.85 9.23 7.11
東京時間10:31現在 参考値
米雇用統計などを控えているが、直近のレンジ取引を受けて低い水準での推移
1WK 7.32 5.80 5.54 6.57
1MO 7.77 5.30 6.41 6.09
3MO 8.27 5.46 7.04 6.33
6MO 8.67 5.70 7.57 6.77
9MO 8.91 5.96 7.92 7.11
1YR 9.00 6.13 8.10 7.32
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.97 8.37 6.73
1MO 6.87 7.89 6.23
3MO 7.60 8.24 6.47
6MO 8.25 8.64 6.74
9MO 8.62 8.98 6.98
1YR 8.85 9.23 7.11
東京時間10:31現在 参考値
米雇用統計などを控えているが、直近のレンジ取引を受けて低い水準での推移