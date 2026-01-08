オーブンもレンジも使わない！卵1個でできる基本の「プリン」

家族が喜ぶ！とろとろなめらかプリン

とろとろなめらかプリン、おいしいですよね。今日はオーブンもレンジも使わずに「湯煎」で作るなめらかな食感がおいしいプリンをご紹介します。





※記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

カラメルソースを準備

砂糖と水を鍋に入れて強火で加熱し、カラメルソースを作ります。カップに入れておきます。





プリン液を作る

牛乳にバニラビーンズかバニラエッセンスを入れて香り付けして温めます。卵と砂糖を混ぜておき、ここに温めた牛乳を加えます。カラメルソースを入れておいたカップに、プリン液を入れます。





湯煎で加熱

大きな鍋を用意して湯をわかし、プリンカップを入れます。80〜90度ほどの状態で加熱すれば完成です。プリンカップを揺らし、真ん中がフルフルと揺れる状態ができあがり。





何度も作っている！とつくれぽ100件超え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「おいしくて何度も作っています」「なめらかプリンに感動！」「子どもと一緒に作っています」「今まで作ったプリンで一番うまく作れた」など、嬉しい声が100件以上もたくさん届いています。





レンジやオーブンを使用しないで作るプリンをご紹介しました。つくれぽでも何回も作っている方が多くいましたよ。自分でおいしいプリンが作れるようになると嬉しいですね！ぜひ、とろとろなめらかなプリンを作ってみてください。（TEXT：若子みな美）

画像提供：Adobe Stock