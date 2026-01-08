もっと子育てを頑張ってほしいのに協力してくれない旦那さんに、頭を抱えている人もいると思います。しかし、それはやる気がないのではなく、子どもとの接し方がわからずに悩んでいる場合もあるようです。そんな旦那さんの意識が、ある出会いがきっかけで変わることがあるようで……？ 今回は、パパ友に刺激されてイクメンになった男性の話をご紹介いたします。

パパ友の言葉

「子どもが産まれたものの、どう接すればいいのかわからなくて、ほとんど妻に任せっぱなしでした。公園デビューするようになり、俺が連れて行くことがあっても一緒に遊ぶこともせず、ただベンチに座ってスマホを見ているだけだったんです。

そんなある日、近所のパパが子どもと一緒に公園に遊びに来ていたのですが、全力でサッカーや鬼ごっこをしていて驚きました。その日からちょくちょく会うようになったのですが、毎回一緒に遊んでいてすごいなぁって。どうしたらそんな風に子どもと接することができるのか……。気になってそのパパに『いつもすごいですよね』『子どもと一緒になって全力で遊んであげて』と声をかけてみたんです。

すると、『そんなことないですよ』『俺は家事が苦手だしお世話も下手で、ポンコツな父親なんです』『だから自分にできるのは子どもと全力で遊ぶことしかできなくて』『それに子どもと遊べる時間なんて、長い人生のほんのわずかですからね』と言われて、俺はハッとさせられました。それ以来、子どもとの時間は全力で遊ぶようになったし、積極的に育児にも取り組むようになりましたね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ パパ友のおかげで、子育てへの向き合い方が変わったなんて素敵なエピソードですよね。子どもはあっという間に成長してしまうため、一日一日を大切にしたいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。