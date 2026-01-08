韓国銀行、年間純利益1兆2千億円超で過去最高更新の見通し　ウォン安で外貨運用益が大幅増

韓国銀行の昨年の純利益が、過去最大値を記録する見通しだ。ドルに対するウォン相場の上昇により、外貨建て有価証券の収益が大きく増えた影響が決定的に作用した。韓国銀行は純利益のうち相当数を政府の歳入として納付することになる。

【注目】日本の半分以下…韓国の億万長者、1年で7人減る

1月8日、韓国銀行によると、昨年11月末基準の累計当期純利益は11兆4199億ウォン（日本円＝約1兆2352億8487万円）と集計された。

これは前年同期の6兆4188億ウォン（約6943億5240万円）より5兆ウォン（約5408億円）以上増えた水準で、2021年に記録した過去最大値の7兆8638億ウォン（約8506億6499万円）を上回る数値である。

韓国銀行は毎月、最終営業日基準で累計当期純利益を含む貸借対照表を公開している。昨年の純利益は毎月着実に増加し、9月末に8兆5984億ウォン（約9301億3020万円）となって前年の年間純利益規模を突破した。

10月末には10兆5325億ウォン（約1兆1393億5108万円）、11月末には8000億ウォン（約865億3984万円）を超えるなど、上昇傾向が続いている。

会計年度の締め日である昨年12月末基準の貸借対照表は、来る2月に公告される予定だが、現在の推移どおりであれば年間純利益は史上最大水準を記録するものとみられる。

韓国銀行の収支は、外貨建て有価証券の利子収益と売買損益など資産運用の結果により変動する。金利・株価・為替レートなど金融市場の要因が純利益に直接的な影響を及ぼす。

2024年にも、韓国銀行は高い有価証券収益を基盤に7兆8189億ウォン（約8455億6399万円）の純利益を記録した。これは2021年に続き、過去2番目の規模だ。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

韓国銀行は毎年、純利益の30％を法定積立金として、一部を任意積立金として積み立て、残りの金額を政府の歳入として納付する。昨年、韓国銀行は2024年の純利益のうち5兆4491億ウォン（約5892億8529万円）を政府に歳入として納付した。

韓国銀行関係者は「外貨建て有価証券の運用収益の比重が高いが、為替レートが上がり、ドルで保有する外貨建て有価証券のウォン換算収益が大きくなった」と説明した。昨年、年平均のウォン相場は1420ウォン（約153円）を上回り、外貨資産の評価益を大きく拡大させた。

（記事提供＝時事ジャーナル）