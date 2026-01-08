JO1豆原一成初主演映画『BADBOYS -THE MOVIE-』Blu-ray＆DVD発売決定！対象店舗限定特典公開
JO1の豆原一成が初主演を務めた映画『BADBOYS -THE MOVIE-』のBlu-ray＆DVDが、2月11日に発売されることが決定した。
■JO1豆原一成＆INI池崎理人のビジュアルコメンタリーも収録
Blu-rayスペシャル・エディションの特典DISCには、主演の豆原一成（JO1）と共演の池崎理人（INI/「崎」は、たつさきが正式表記）のふたりによるビジュアルコメンタリーをはじめ、未公開シーンを収録したメイキング映像や舞台挨拶の模様など178分に及ぶ特典映像が収録される。
また、対象店舗にてBlu-ray＆DVDの予約・購入をすると、先着特典としてオリジナルアクリルキーホルダーやサイン入りトレカなどがプレゼントされる。いずれの特典もなくなり次第終了となる。
メイン写真：『BADBOYS -THE MOVIE-』Blu-rayスペシャル・エディション ジャケット写真
■リリース情報
2026.02.11 ON SALE
Blu-ray＆DVD『BADBOYS -THE MOVIE-』
