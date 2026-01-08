JO1豆原一成初主演映画『BADBOYS -THE MOVIE-』Blu-ray＆DVD発売決定！対象店舗限定特典公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1の豆原一成が初主演を務めた映画『BADBOYS -THE MOVIE-』のBlu-ray＆DVDが、2月11日に発売されることが決定した。

■JO1豆原一成＆INI池崎理人のビジュアルコメンタリーも収録

Blu-rayスペシャル・エディションの特典DISCには、主演の豆原一成（JO1）と共演の池崎理人（INI/「崎」は、たつさきが正式表記）のふたりによるビジュアルコメンタリーをはじめ、未公開シーンを収録したメイキング映像や舞台挨拶の模様など178分に及ぶ特典映像が収録される。

また、対象店舗にてBlu-ray＆DVDの予約・購入をすると、先着特典としてオリジナルアクリルキーホルダーやサイン入りトレカなどがプレゼントされる。いずれの特典もなくなり次第終了となる。

メイン写真：『BADBOYS -THE MOVIE-』Blu-rayスペシャル・エディション ジャケット写真

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

Blu-ray＆DVD『BADBOYS -THE MOVIE-』

■関連リンク

Blu-ray＆DVD詳細

http://yoshimoto-me.co.jp/artist/badboys

映画『BADBOYS -THE MOVIE-』作品サイト

badboys-movie.net