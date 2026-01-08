大泉洋“最長寿”レギュラー番組『1×8いこうよ！』ゴールデン特番で木村洋二アナとゴールドコーストへ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉 洋が出演する北海道の“最長寿”レギュラー番組『1×8いこうよ！』（制作：STV札幌テレビ放送）の放送25周年を記念して、1月23日19時から1時間のスペシャル番組が放送される。

■大泉洋と木村洋二アナウンサーの“黄金”コンビによるゴールデン尽くしの1時間

特番の舞台は、大泉がプライベートでもたびたび訪れているというオーストラリアの観光都市ゴールドコースト。相方・木村洋二（STVラジオアナウンサー）とのゴールデンコンビ「YOYO’S（ヨーヨーズ）」が、ゴールデンタイムにゴールドコーストを旅する、まさに「ゴールデン尽くし」な内容だ。

大泉推薦の人気アクティビティ「室内スカイダイビング」では、相方・木村が無様なフライト姿を晒し、大泉は「待ってました」とばかりに大喜び。さらに、イルカやコアラといった愛らしい動物に、おじさんふたりがそろって振り回される場面も。

そして最後に大泉も知らされていなかったサプライズが。なんとオーストラリアにひとり残った木村が、66歳にして本物のスカイダイビングに挑戦！ 日頃イジってばかりの相方の雄姿をVTRで目の当たりにした大泉の反応は…。

その他、25年分の感謝を込めて、5万円分の旅行券や大泉チョイスのオーストラリア土産が当たる視聴者プレゼントも実施。

番組25周年の盛大な締めくくりとなる『1×8いこうよ！ゴールデンSP』は、1月23日に北海道で放送される他、放送後にTVerでも視聴できる。

■番組情報

STV札幌テレビ『1×8いこうよ！ゴールデンSP』

01/23（金）19:00～

