8日11時現在の日経平均株価は前日比266.03円（-0.51％）安の5万1695.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は867、値下がりは650、変わらずは81。



日経平均マイナス寄与度は148.41円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が109.3円、信越化 <4063>が30.75円、ダイキン <6367>が10.03円、レーザーテク <6920>が8.96円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を20.06円押し上げている。次いで住友ファーマ <4506>が10.38円、ファストリ <9983>が9.63円、塩野義 <4507>が9.48円、コナミＧ <9766>が8.86円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、医薬品、石油・石炭、空運と続く。値下がり上位には化学、ゴム製品、情報・通信が並んでいる。



※11時0分2秒時点



株探ニュース

