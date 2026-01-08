「食べて！食べて！」スーパーの常連客から差し入れられたのは、なぜか高級和菓子？その常連客の正体がすごすぎた！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠をきっかけに、育児や日常をテーマにした漫画を描き始めたしゃけなかほいさん(@syake8989)。スーパーでのアルバイト経験をもとに、少し変わったお客さんやクレーマー対応のエピソードをコミカルに描き、SNSでも注目を集めている。今回は、エッセイ漫画『スーパーのレジでバイトしていた時の話〜噂のお客様〜』の中から、読む人の心をそっと温める一編をご紹介。
アルバイト先のスーパーには、夕方のピークが過ぎた頃になると、決まって一人のおじいちゃんが買い物に訪れていた。ジャケットにパンツ、ハンチング帽を合わせたおしゃれな装いで、他のレジが空いていても、なぜかいつもしゃけなかほいさんのレジに並ぶ。しゃけなかほいさんは、孫に会うような気持ちなのかもしれない、と心の中で想像していた。かわいらしい奥さんに先立たれ、気分転換にスーパーへ来ているのではないか──そんな人物像を、当時は勝手に思い描いていたという。
■「食べて！食べて！」いつものレジで手渡された、思いがけない紙袋の中身は!?
ある日、そのおじいちゃんが大きな紙袋を抱えて現れた。そして、しゃけなかほいさんに向かってこう声をかける。「これ、よかったらどうぞ。いつもありがとう」差し出された紙袋の中には、高級そうな和菓子がぎっしりと詰まっていた。
突然の出来事に驚き、しゃけなかほいさんは思わず、「いいんですか？こんなにたくさん」と申し訳なさそうに返す。すると、おじいちゃんは穏やかな口調で続けた。「わしは中国地方の○○寺の坊主でな。たまにこっちへ教えに来とるんじゃ」さらに、「こういうものはよく貰うのじゃけど、食べきれんし食べて！食べて！」と言い残し、そのまま去っていった。
■何気ない常連客の、意外すぎる素顔
家に帰ったしゃけなかほいさんは、気になってそのお寺について調べてみる。すると、広大な敷地を持つ歴史ある寺院のお坊さんだったことが判明する。日々普通に接客していたお客さんが、実はそんな人物だったと知り、ただただ驚くばかりだった。
忙しく働くスーパーの従業員に、高級な和菓子を差し入れする常連客。その行動は、感謝の気持ちがまっすぐに伝わる、忘れがたい出来事として心に残った。
■おしゃれなおじいちゃんとの、静かな交流
しゃけなかほいさん自身、このお客さんについて、夜遅い時間に一人で買い物に来て、いつもきちんとおしゃれをしている姿が印象的だったと振り返る。歳を重ねても身なりに気を配る姿に、「素敵だな」と感じ、レジに来てくれるのが密かな楽しみになっていたという。
また、歴史あるお寺のお坊さんだと知ったときには、「すごい方だった」と率直に感じたそうだ。こぢんまりとしたお寺を想像していただけに、調べて初めて知った事実に、当時の驚きは今もはっきり覚えている。
スーパーという日常の場所で交わされた、ささやかなやり取り。しゃけなかほいさんの漫画は、そんな一瞬の優しさや温もりを、そっとすくい上げてくれる。
取材協力：しゃけなかほいさん（@syake8989）
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。