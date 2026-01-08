お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）が、7日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。人気アーティストのバラエティー対応能力に感心する場面があった。

同番組では、昨年12月に放送された同局「2025 FNS歌謡祭」の出演アーティストをもてなすべく、「やべっち寿司」の屋台を設置。通りがかった「Mrs. GREEN APPLE」の3人に対し、矢部の相方・岡村隆史が「アッポー！アッポーさん！」と呼び込んだ。

同企画への出演は1年ぶりという「Mrs. GREEN APPLE」。前回は岡村が公式ファン認定をもらうべく、ファンネームを冠した“JAM'S検定”に挑戦したが、うろ覚えの回答を連発した岡村に対し、大森元貴は「去年の覚えてないんですか！？散々だったじゃないですか」と振り返った。

これを受けて岡村が「思いっきりJAM'Sじゃないですか、僕」と“抗議”すると、メンバーの若井滉斗は「誰が言ってるんですか！」とツッコミ。そこで大森が「今年もやりましょう！じゃあ」と被せて席につき、寿司を頬張った。その流れるようなやり取りに矢部は「なんやろな、ミセスって話早いよね」としみじみ。岡村も「なんかもう腹くくってますよね」と賛同、矢部は「展開がどんどん行ける」と感心していた。