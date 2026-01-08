珍しい生き物や自然現象、偶然目撃したハプニングなどみなさんから投稿していただく「RKKスクープ投稿」

【画像を見る】顔はオオカミ身体はツルツル！？ 石坂さんが撮った写真に映っていたのは…

今回は「見たことのない生き物を撮影した！」という情報を受け、現地に行ってきました。『顔はオオカミ身体はツルツル』、その正体は？

やって来たのは熊本市東区。情報提供者の石坂一義（いしざか かずよし）さん（75）です。

石坂一義さん「なんか、見たことのない動物だと思って」

それは6月5日の昼過ぎのこと。石坂さんが秋津川（あきつがわ）沿いを車で走っていると、四つ足で歩く生き物が草むらから出てきました。

石坂さん「体長は50センチくらい。尾っぽから顔の先まで毛が１本も生えてない、ツルツル。顔はオオカミか、ネコか」

福居万里子アナウンサー「耳がある？」

石坂さん「あるある 耳が立っている」

福居アナ「えぇ～？」

石坂さんは車を停めて、その生き物をスマートフォンで撮影しました。取材班が写真を見てみると、映っていた生き物には確かに毛がなく、イヌにもネコにも見えません。

福居アナ「えぇ！？ちょっと待って、本当に見たことない。ネコにしては顔がちがう…分かる？安達さん（カメラマン）」

安達カメラマン「おぉ なんだこれ」

石坂さんの姿に気がつくと、鳴き声を発することもせず草むらへと姿を消したというのです。

近くに住む人に写真を見せてみても･･･。

近くに住む人「私は見たことないです」

近くに住む人「･･･わからないですねぇ」

この生き物は、一体なに？生物に詳しい熊本博物館の学芸員・清水稔（しみず みのる）さんに聞きました。

福居アナ「これなんですけど･･･」

熊本博物館 学芸員 清水稔さん「はいはいはい。みんな知ってると思いますよ、昔話にもよく出てきますしね」

清水さん「見た目はちょっと変わってますけど、これはタヌキです」

福居アナ「タヌキ！？」

清水さんの見立ては「タヌキ」。しかし、私たちが想像するタヌキとは違います。

清水さん「想像の中で毛をむしってください」

福居アナ「タヌキの毛が抜けるとこうなる？」

清水さん「そうです」

清水さん「これは病気なんです。『疥癬（かいせん）』という皮膚病にかかっている。身体が痒くなって身体をボリボリ掻いてしまい、毛が抜けてこのようになってしまう」

正体は病気にかかってしまったタヌキでした。こうしたタヌキは衰弱していることも多く、思わず手を差し伸べたくなる人もいるかもしれませんが、清水さんは、「安易に触れないように」と話します。

清水さん「タヌキから『疥癬』をうつされるという可能性は低いと言われています。ただ可能性はゼロではないので、なるべく触らないよう心がけるべきだと思います」

この『疥癬』の原因はダニ。清水さんによりますと、もともとはイヌが感染しやすいもので、放置されたイヌの餌を食べにやってきたタヌキがそこで感染するケースが多いのだとか。

私たち人間の暮らし方や不注意がタヌキが病気になるリスクを作っているのかもしれません。清水さんは、

▼ペットの餌を放置しない

▼野生動物に餌をやらない

▼生ごみは適切に処理する

これらを心がけてほしいと話します。

お互いの幸せのため、野生動物と正しい距離をとって暮らしましょう。