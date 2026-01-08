デジタル社会にも不可欠な建設、電気、設備、機械など技術分野の人材確保に向け、東京都教育委員会は２０２６年度、都立の１５工科高校のイメージ刷新を進める。

「現場」で働く魅力の発信や生徒の育成を充実させ、各種業界団体との連携も強化する。小池百合子知事も都職員に対する新年あいさつで、こうした施策の重要性を強調した。

都立の１５工科高は企業と連携した独自の実習が充実し、卒業生の６割超は即戦力として就職する。防災・減災対策や社会インフラ維持の重要性が高まる中、「引く手」は多く、全国工業高等学校長協会（千代田区）の調査でも、昨春の工業高卒者の求人倍率は３０倍を超えた。

一方、全国的に工業高校への志望は低迷している。少子化や大学進学を選ぶ生徒の増加に加え、「つらい仕事」などのイメージが生徒・保護者らに根強い。都立の工科高１５校も、定員１５４６人（２５年度）に対し、最終応募人員は１０９６人にとどまり、定員割れが常態化している。

こうした現状を受け、都教委は２６年度、業界団体との協力体制を拡充する。〈１〉社会に必要不可欠な仕事〈２〉自らの能力・技術で未来を支える誇り高い仕事〈３〉工科高は即戦力を培う専門教育機関――といった実態に即したイメージの発信を強化し、技術系人材の「職業ブランド」の向上をさらに積極化させる。

企業訪問や講演を増やし、技術分野の仕事に携わる誇りや熱意を生徒に伝え、キャリアモデルを周知する。保護者らへの働きかけも強め、職場環境や安全対策の向上、職業の公共性や安定性をＰＲしていく。業界団体・企業側にも、工科高の生徒に職場の魅力を直接アピールし、優秀な人材の確保につなげるメリットがある。

生成ＡＩが急速に進歩・普及する中、いわゆる「ホワイトカラー」と異なり、現場の技術系人材はＡＩに仕事を代替されにくい。人手不足も相まって高収入を得る事例が目立つようになり、米国などでは「ブルーカラービリオネア」とも呼ばれる。

小池知事は仕事始めの５日、都職員へのあいさつで社会の変容に触れ、「人の手でしか生み出せないリアルなサービスや、それを支える技術の価値がこれまで以上に高まっていく。技術分野の人材確保が鍵になる」との考えを示した。

その上で、「今年は業界団体とも連携し、本腰を入れて技術系人材を育成することに取り組みたい。工科高校を始めとした都立高校の総合的な改革を進め、子供たちが自ら未来を切り開く力をしっかりと育んでいこう」と呼びかけた。