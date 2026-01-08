プロ野球・巨人にドラフト5位指名された沖縄電力の小濱佑斗選手が7日、川崎市にある読売ジャイアンツ寮に入りました。

沖縄から飛行機で入ったという小濱選手は、数日前に買ったばかりのコートに身を包み、羽田空港からジャイアンツ寮に向かいますが、途中、京急川崎からJR川崎駅に向かうところで、道に迷い、汗だくに。沖縄ではほとんど電車に乗ったことがないそうで、「こういうとこでも壁があるのかって、結構大変でした」と苦笑いしてみせました。

小濱選手は即戦力の期待も高い内野手。巨人の内野陣は岡本和真選手が抜けたものの、高い守備力を誇る選手が多く名を連ねています。「プロの世界に挑戦するのは厳しいことだと思いますので、そう簡単にいかないと思うんですが、自分のやることにフォーカスしていきたいです」と意気込むと、利便性の高いジャイアンツ寮の施設を有効活用したいと語りました。

そして、沖縄からともに旅してきた守り神、シーサーを報道陣にお披露目。去年、沖縄で一人暮らしを始めたときに買ったもので、自分を守ってくれるはず、と笑顔を見せました。

この日入寮した新人選手は1月13日からジャイアンツタウンスタジアムで行われる新人合同自主トレに参加する予定です。