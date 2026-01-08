¡Ö¿¿¤ÎÃÏ¹ö¡×¡¡°Ì¾¹â¤¤¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¡¢ÂÔ¶ø¤Ï
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤ÇËãÌô´ØÏ¢¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ÈºÊ¤Î¥·¥ê¥¢¡¦¥Õ¥í¥ì¥¹»á¡£¹ë²Ú¤ÊµÜÅÂÊë¤é¤·¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¶è¤Î°Ì¾¹â¤¤¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¹´ÃÖ½ê¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï¿¿¤ÎÃÏ¹ö¤À¡×¤ÈÏ¢Ë®·ºÌ³½ê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥µ¥à¡¦¥Þ¥ó¥²¥ë»á¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÃÈË¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤Ë¥¦¡¼¥ë¤ÎÌÓÉÛ¤¬1Ëç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£¶âÂ°À½¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÇö¤¤2¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó5¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈËí¤Ç¿²¤ë¡×
¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¹´ÃÖ½ê¡¢ÄÌ¾ÎMDC¤Ç¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤ä¿Í°÷ÉÔÂ¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤Î¶ì¾ð¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
CNN¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÉ×ºÊ¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´Ç¼é¤Ë¤âÉ×ºÊ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬ÊÖÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥íÉ×ºÊ¤Ï°ìÈÌ¤Î¼õ·º¼Ô¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¶è²è¤Ç¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÆÈË¼¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤È¥Þ¥ó¥²¥ë»á¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¥Þ¥ó¥²¥ë»á¤Ï¹´ÃÖ½ê¤Î¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ò¡Ö¼£°Â¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£¡ÖÆ±¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤äËãÌôÌ©Í¢ÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£½¾¤Ã¤Æ°ìÈÌ¤Î¼ýÍÆ¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¹´ÃÖ½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¼£°Â¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥Þ¥É¥¥¥íÉ×ºÊ¤ÏÊÆ·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ3Æü¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹Âç¤ÊÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤Î¥ß¥é¥Õ¥í¥ì¥¹µÜÅÂ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¤Ï¶§°ÈÈºá¤äÃíÌÜ¤Î»ö·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿Èï¹ð¤é¤ÈÆ±¤¸¹´ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ë¡£
ÊÛ¸î»Î¤â¼ýÍÆ¼Ô¤â¡ÖÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ëMDC¤Ï¡¢¿¿¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¼ýÍÆ¼Ô2¿Í¤¬ÊÌ¤Î¼ýÍÆ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£