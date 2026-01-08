ガールズグループIVE（アイヴ）メンバーLIZ（リズ）が、シンガポールのファッションマガジン「ロフィシェルシンガポール」の表紙を飾った。同誌は7日、LIZとファッションブランドのカルティエがコラボした写真を数枚公開した。韓国メディアが報じた。

今回の画報は、ガラス工場を改造した独特な雰囲気の中で、多彩な質感でLIZの輝く瞬間を盛り込んだ。韓国メディアのスポーツ朝鮮は8日「LIZの美貌爆発」の見出しで「LIZは、澄んだきらめくムードから強烈で成熟した雰囲気まで幅広いコンセプトを自分だけの魅力で完璧に消化した」と伝えた。

また「さらに盛り上がったビジュアルを披露し、グローバルファンの熱い反応を呼び起こした。明るく集中力のあるエネルギーで、各コンセプトに深く没頭したLIZの姿に、現場スタッフの感嘆が絶えなかったという」とも報じた。

ロフィシェルシンガポール側は「LIZは透明さと強靱（きょうじん）が共存するアーティスト。今回の画報を通じてLIZだけの多彩な魅力を立体的に盛り込むことができた」とコメントした。