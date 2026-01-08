【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（1月8日〜1月19日）

達人の遠藤秀さんが、またまたやりました。2025年12月18日に続き、22日にもボックス的中！ なんと同じ数字の組み合わせでした。今回は？

「本命はバラナンバー。『0』『5』『6』『8』『9』の組み合わせ。ゾロ目は『77』狙い」

続いて、出萌名人の予想。

「『0』と『5』を千の位に配置して、それぞれのゾロ目も入れています」

月別のゾロ目データも紹介します。昨年1年間で最もよく出たのは「11」「22」で18回。最少は「99」の8回でした。「88」は昨年10月以降の3カ月間、出現がありません。

【1月7日〜1月19日】

遠藤さんの達人予想

0568 7768

0569 7769

0589 7789

0689 7705

5689 7709

出萌クンの萌え予想

0623 5431

0461 5612

0364 5146

0046 5654

0130 5563

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

12月22日 第6883回 9785

12月23日 第6884回 3278

12月24日 第6885回 3984

12月25日 第6886回 6333※

12月26日 第6887回 4141※

12月29日 第6888回 2121※

12月30日 第6889回 7202※