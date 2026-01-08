こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ノートPCもスマホも同時に充電したい。でもデスクはごちゃつかせたくない…。

そんな悩みに応えてくれるのが、Anker（アンカー）の「Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」。今回は、電源タップと高出力USB充電器をコンパクト薄型設計のボディにまとめた、実用性重視の充電ステーションの魅力をご紹介します。

Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト) 6,990円 Amazonで購入する PR PR 5,990円 楽天で購入する PR PR 6,990円 Yahoo!ショッピングで購入する

最大67W出力で、ノートPCも急速充電が可能

「Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」の最大の特長は、合計最大67Wの高出力に対応している点です。

USB-CポートはMacBookクラスの急速充電にも対応。ノートPC付属のACアダプターを持ち歩く必要がなくなります。

ポート構成は、AC差込口×2、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2の計6ポート。ノートPC、スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、タブレットなど、日常的に使うデバイスを最大6台まで同時に充電できます。

電源タップとUSB充電器を別々に用意する必要がなく、配線をシンプルにまとめられます。

手のひらサイズの薄型コンパクト設計。1.5mの電源コードを搭載し、設置場所の調整が自在

高出力モデルでありながら、本体は約100×93×19mmの手のひらサイズの薄型設計。デスク上に置いても主張しすぎず、作業スペースを圧迫しにくいのがポイントです。

本体重量も約298gと軽量で、旅行や外出先など、持ち運びに便利なのも◎です。

また、1.5mの電源コードを標準搭載しているため、コンセントから少し離れた場所にも設置しやすいのも特長です。

電源周りの自由度が高く、レイアウト変更にも柔軟に対応できます。「とりあえず置いたらすぐ使える」という手軽さも嬉しいポイントです。

Ankerの「Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」は、67W出力・6台同時充電・薄型設計をバランスよく備えた充電ステーション。デスク周りの充電環境をシンプルに整えたい人は要チェックのアイテムです。

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。