ビーケージャパンホールディングスは、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」、「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」の3商品を1月9日より期間限定で新発売する。価格は540円（単品）から。

今回発売されるのは、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げたバーガー。バーガーキングの期間限定商品において支持されたシリーズ「マッシュルームワッパー」の冬の新作として登場する。

「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」

価格：単品840円/セット1,140円

本商品は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねたバーガー。サワークリームとオニオンペースト、オレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースが4種のきのこと相性ぴったりとなっている。

「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」

価格：単品1,190円/セット1,490円

本商品では、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねている。サワークリームとオニオンペースト、さらにオレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げた食べ応え十分の本格バーガーに仕上がっている。

「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」

価格：単品540円/セット840円

「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」のお手頃サイズのバーガー。

【注意事項】

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

「マッシュルームワッパー」、「ダブルマッシュルームワッパー」、「マッシュルームワッパー Jr.」発売中

直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた「マッシュルームワッパー」、粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油とクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめるバーガーなども発売中。

【マッシュルームワッパー】

価格：単品840円/セット1,140円

【ダブルマッシュルームワッパー】

価格：単品1,190円/セット1,490円

【マッシュルームワッパー Jr.】

価格：単品540円/セット840円

※下記店舗では、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」、「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」、「マッシュルームワッパー」、「ダブルマッシュルームワッパー」、「マッシュルームワッパー Jr.」を発売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）