¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿°ÜÀÒ¤Î£Â¥¸¥§¥¤¥º ¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¡×¤È£Î£Ù¥Ý¥¹¥È»æ
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç·¿Êä¶¯¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇÀþ¤Î´°À®ÅÙ¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡¢¥²¥ì¥í¡¢¥«¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ²¬ËÜ¤òÂ·¤¨¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¸ü¤ß¤Ï½½Ê¬¡£°ìÊý¤Çº¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ð¥Ã¥È¡×¤¬ºÇÍ¥Àè¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼£´ÅÙÁª½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëº¸ÂÇ¤Á¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿³°Ìî¼ê¤Ç¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¦¥Ð¥Î¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ô£Ç£Ì²°Æâ¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î£Ä£È¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥È¥ê¡¼¤È¶¦¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥ÀÈÇ¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÆ±Æü¡¢Æþ¼ê¤·¤¿£³¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î±¦Íã¼ê¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÊä¶¯¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥·¥ç¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Î·ÀÌó¤¬£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤Ï³°Ìî¿Ø¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸ÌÀ¤ÊÅê»ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¤Î¼ç¼´¤ò¸Ç¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡¢º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¶¯ÂÇÀþ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡££³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËËÜµ¤¤À¡£