コイツの本気が出せる電源ユニット、あるの？

コンシューマー用GPUとして最強の座にあるGeForce RTX 5090ですが、まだまだ伸びしろの塊だったみたい。ラスベガスで開催中のCES 2026でMSIが発表した「GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z」は限界突破仕様。カネさえ払えば極限のオーバークロックの世界を見せてやるぜ！と、なんと禁断のカスタムBIOSを用意しているのです。

Image: MSI

印象だけで極限とか禁断っていってるんじゃないですよ。このカスタムBIOSを使うと、保証が無効になっちゃう。安定した長時間駆動を捨てる代わりとして手に入るのは、圧倒的な速さです。

Image: MSI

電源も冷却周りもフルカスタム。電源端子が2系統あるし、GPU、VRAM、大量のMOSFETまで覆うフルカバーの冷却プレートや、ハイブリッドフィンのラジエーターなど、次世代水冷システムを採用している。スタンダードなBIOSでも1,600W運用が可能で、これだけでも超速い。けど、カスタムBIOSを使うと、2,500Wもの電力をブチこんでプルスウルトラ決めちゃえる。

いわば、一瞬の輝きを求めるオーバークロック選手権用レーシングマシンなんです。こんな常識の外にあるピーキーなGPU、使いこなせる人はいるんだろうか…？

Source: MSI