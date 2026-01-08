【PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ】 開催期間：～3月10日まで開催中 店舗拡大期間：1月14日～3月3日 開催場所：東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップⅠ＆II 営業時間：10時～21時

MSYは、東京ソラマチで開催中の「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ」（以下、POP UP STORE in 東京ソラマチ）の店舗スペースを1月14日から3月3日まで2倍に拡大する。

拡大された店舗では、バレンタインモチーフの「どこでもいっしょ」アクリルキーホルダーの期間限定販売や、フォトスポットの新設などが行なわれ、より楽しめる空間へ進化する。さらに、先日発表されたばかりの「サルゲッチュ」、「どこでもいっしょ」、「ASTRO BOT」、「Demon’s Souls」、「Bloodborne」のマウスパッドなど新作アイテムも店頭に並び、展示・販売内容がボリュームアップする。

拡大後の注目アイテム

どこでもいっしょ トレーディングアクリルキーホルダー vol.2

期間限定再販：1月13日（火）～2月14日（土）

価格：単品 990円、BOX 7,920円

2026年1月 新作アイテム

マウスパッド 6種

価格：各1,980円

マグネット

Demon’s Souls 2種 各660円

Bloodborne 全8種 単品 770円、BOX 6,160円

その他

「PlayStation」のゲームやハードからインスパイアされた「ASOBI GRAPHT」ならではのバラエティ豊かなアパレルや雑貨などがラインナップする。

購入特典

1月14日からタイトルシールのラインナップが切り替わる。

2,200円以上の購入

オリジナルポストカードをプレゼント

6,600円以上の購入

ポストカードに加え、“あの頃”を彩ったゲームのタイトルシールをプレゼント。1月14日から3月10日は「どこでもいっしょ」、「Bloodborne」、「PATAPON」、「アークザラッドII」のシールがもらえる。

GRAPHT 会員限定 & 11,000円以上の購入

ポストカードとタイトルシールに加え、初代プレイステーションの「メモリーカード」をモチーフにしたアクリルキーホルダーが登場。タイトルシールを貼って、自分だけの“メモリーカード風”にカスタマイズできる。

「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ」開催概要

開催期間：～3月10日（火）まで開催中

店舗拡大期間：1月14日（水）～3月3日（火）

開催場所：東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地

ワゴンショップⅠ＆II

営業時間：10時～21時

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“PSFM”, “PlayStation”, Doko Demo Issyo, Ape Escape, Demon’s Souls and アークザラッド are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Astro Bot and Bloodborne are trademarks of Sony Interactive Entertainment.

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。