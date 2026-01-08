¤Á¤¤¤«¤ï¡¢º£Ç¯¤Ï¸áÇ¯!¡Ö¸á¤òÈï¤Ã¤¿¤¦¤µ¤®¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×ÅÐ¾ì- ¡Ö³°¤ÎÇÏ¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥±¥ó¥¿¥¦¥í¥¹¤ÎÍ¾¤êÊª¤ß¤¿¤¤w¡×¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ³¡¹
¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼°X(@chiikawa_kouhou)¤Ï¡¢1·î9Æü¤è¤ê¡ÖÇÏ¤òÈï¤Ã¤¿¤¦¤µ¤®¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×(2,200±ß)¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï1·î9Æü11»þ¤è¤ê¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É
¡Ê¸¶½ÉÅ¹¡¢ÂçºåÇßÅÄÅ¹¡¢Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢µþÅÔ»Í¾ò²Ï¸¶Ä®Å¹¡¢TOKYO Station¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹¡¢Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢ÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍÅ¹¡¢¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢¿·½ÉÅ¹¡¢¶âÂô¥Õ¥©¡¼¥é¥¹Å¹¡Ë¡¢¤Á¤¤¤«¤ïPOP UP STORE¡ÊÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡¢¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È¡¢THREE ÀÄ¿¹¡¢¤½¤´¤¦ÂçµÜÅ¹¡Ë¡¢CHIIKAWA SHOP in TAIPEI¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥Ã¥°2026(¸áÇ¯)¡×(¸½ºß¤ÏÈÎÇä½ªÎ»)¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¡ÖÇÏ¤òÈï¤Ã¤¿¤¦¤µ¤®¡×¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡£¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÇÏ¤ÎÈï¤êÊª¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥Ã¡Ä¥ä¥À¡Ä¡×¤Èµã¤¤¤ÆÆ¨¤²ÏÇ¤¦¤Á¤¤¤«¤ï¤ËÇ÷¤ë»Ñ¤¬¾×·âÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£
Èï¤ê¤â¤Î¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¡¢ÇÏ¤òÃ¦¤¬¤¹¤È¾Ð´é¤Î¤¦¤µ¤®¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î°ÆÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³°¤ÎÇÏ¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥±¥ó¥¿¥¦¥í¥¹¤ÎÍ¾¤êÊª¤ß¤¿¤¤w¡×¡ÖÇÏ¤Ï²£¸þ¤¤Ç¤¦¤µ¤®¤ÏÀµÌÌ¸þ¤¤¤Æ¤ó¤ÎÊâ¤¤Ë¤¯¤¤¤ä¤í¤Ê¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ³¡¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÇ¯½÷¤ÏÍ¥ÀèÅª¤ËÇã¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í? ¤Ê¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¡×¤È¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡À¿·¾¦ÉÊ¡¿¡ØÇÏ¤òÈï¤Ã¤¿¤¦¤µ¤®¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ù📝1·î9ÆüÈ¯Çä¡¦¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¡Êhttps://t.co/au5Fi0MKr2¡Ë¡¦¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡Ê¸¶½ÉÅ¹¡¢ÂçºåÇßÅÄÅ¹¡¢Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢µþÅÔ»Í¾ò²Ï¸¶Ä®Å¹¡¢TOKYO¡Ä pic.twitter.com/VgBswHAUxj- ¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼° (@chiikawa_kouhou) December 26, 2025
