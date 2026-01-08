1.自然な生え変わり

猫のヒゲが短くなっている理由として、まず考えられるのが自然な生え変わりです。

猫のヒゲも体の被毛と同じく毛周期があり、時間が経つごとに古いヒゲが抜けて新しいヒゲが生えてきます。生え変わりの時期は一時的にヒゲが短く見えることがあり、異常な状態とは限りません。

ヒゲの中でも数本だけ短くなっている、左右で長さに差がある程度であれば、基本的に心配はいらないでしょう。

正常なレベルのヒゲの生え替わりを気にする必要はありませんが、明らかにヒゲが少ない状態では物との距離感がつかみにくくなることがあります。思わぬケガや事故を防ぐためにも、きちんと部屋の整理整頓を行い、床に障害物を置かないよう対策しましょう。

2.食器や生活環境による摩耗

猫のヒゲが短くなる原因として、日常生活の中での物理的な摩耗も挙げられます。

深さのある食器や硬い素材の器を使用していると、食事のたびにヒゲが縁に当たり続けます。この刺激が積み重なることで、ヒゲの先端が折れたり摩耗して短くなることがあるのです。

ヒゲは敏感な器官のため、食器に当たるなどの不快感が続くと食事をためらったり、そわそわと落ち着きがなくなることもあります。食べムラや食事中の違和感が見られる場合は、食器の形状を見直すことが大切です。

顔が埋まらない程度に「広くて浅い形状の食器」に変えることで、ご飯を食べやすくなりますし、ヒゲが当たることによるストレスの予防としても有効です。

3.遊びの延長や過剰なグルーミング

仲の良い猫同士で毛づくろいをしあう時にヒゲが擦れて切れたり、遊びの延長でヒゲを噛み切ってしまったりすることで、一部のヒゲだけが短い状態になる場合があります。

また、同居猫との関係や生活環境の変化などでストレスを感じている時に、グルーミングが過剰になりヒゲが短くなってしまうこともあるのです。猫は繊細な動物で、ストレスや運動不足から問題行動や体調不良に発展するケースも見られます。

グルーミングの回数が突然増えた、執拗に同じところを舐める・かじるといった変化が見られるようであれば、猫が安心して過ごせる環境を整え、適度な運動を心がけましょう。

4.皮膚トラブルや病気による異常

皮膚トラブルや病気が元となって、猫のヒゲが短くなってしまうことがあります。

口周りや頬に皮膚炎、アレルギー反応、ホルモン異常などが起こると、ヒゲの毛根が弱くなり途中で切れたように短く見えるのです。この状態が続くと、ヒゲが抜けやすくなったり、生えそろわなくなるケースもあります。

このような症状が見られたら注意しましょう。

赤みやかゆみがある 頻繁に顔をこする 元気や食欲が低下している

ヒゲは猫のバランス感覚や空間認識を支える重要な器官のため、異変が見られる場合は自己判断せず、早めに動物病院を受診しましょう。

まとめ

猫のヒゲが短くなっている理由には、自然な生え変わりのように心配のいらないものから、生活環境やストレス、病気が関係しているケースまでさまざまです。

ヒゲは猫にとって、物との距離を測ったり、バランスを取るために欠かせない重要な感覚器官。そのため、ヒゲの状態が変化しているときは、体調や行動にも何らかの影響が出ている可能性が考えられます。

元気や食欲の低下、行動の変化、皮膚や被毛の異変などがあわせて見られる場合は、早めに動物病院を受診し、獣医師に相談することが大切です。

(獣医師監修：唐野智美)