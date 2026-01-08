額面通りに受け取っていいのかどうか。

自民党の鈴木俊一幹事長が、国民民主党の連立入りを「望ましい」と発言したことを受けて、7日、日本維新の会の藤田文武共同代表（写真）が「私も同じ考えだ」と、国民民主の連立入りを「歓迎する」と表明した。

「国民民主は私たちと考えが近く、政策実現に取り組む仲間として歓迎したい」と明言した。

たしかに、自、維、国の3党連立が実現すれば、衆参で過半数を確保し、政権にはメリットが大きい。すでに自民党は、麻生太郎副総裁が中心となって国民民主の玉木雄一郎代表に秋波を送り、連立入りの条件として「副総理兼財務相」という破格のポストを提示したという報道も流れている。

しかし、維新は、本当に国民民主の連立入りを「歓迎」しているのだろうか。

「維新の議員は、国民民主に対してあまり良い感情は持っていないと思う。維新は、高市首相が一番苦しい時に手を差し伸べた。なのに、与党になった恩恵を受けていない。“議員定数の削減”や“副首都構想”など、掲げた政策も実現しそうにない。恩恵どころか、支持率が低迷し、連立入り後、存在感は薄れる一方です。それに対して、国民民主は、野党の立場から高市首相に直談判して“年収の壁178万円”を実現させ、まんまと手柄をあげている。維新からしたら『与党としての責任も負わずにいいとこ取りかよ』という気分でしょう。国民民主を連立に誘い込もうとしているのは、国民民主を“無力化”させるためでしょう。実際、連立入りしたら、責任を伴うので無理な要求はできなくなるし、存在価値も小さくなるはずです」（政界関係者）

もし国民民主が連立入りする場合は、自民と維新の「連立合意書」に同意することを条件にするつもりのようだ。昨年末、藤田は「連立合意書」の維持が条件だと会見で語っている。

モテモテの国民民主は、自民党につづいて、維新からもラブコールを送られた形だが、はたして連立入りするのか。

「玉木代表は、連立入りに意欲満々です。どうやったら一番高く売れるかを考えている。さすがに選挙前はないでしょう。選挙中に大きな公約を掲げて議席を増やし、選挙後に破格の条件で連立入りするつもりだと思う。ただ、待ち切れなくなったら、今年の夏、高市首相が内閣改造をするタイミングで連立入りするかも知れません」（自民党事情通）

バラバラの3党が連立したら、政権はガタガタになるのではないか。

