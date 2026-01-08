新橋でふるさと体験！長野県小海町「まち、まるまる体感。」

株式会社TCフォーラム、長野県小海町、株式会社Vitalizeは、2026年1月17日(土)に東京都港区新橋にて、地方創生イベントを開催します。

長野県小海町の自然や食文化を五感で楽しめる「ふるさと体験フェス」が、都心のミーティングスペースAP新橋に登場します。

長野県小海町「まち、まるまる体感。」

開催日時：2026年1月17日(土) 14:00〜19:00

会場：ミーティングスペースAP 新橋 3F（東京都港区新橋1丁目12-9）

アクセス：JR新橋駅 銀座口徒歩1分、東京メトロ銀座線・都営浅草線新橋駅5番出口すぐ

参加費：無料（試食・試飲あり、一部有料での販売あり）

「まち、まるまる体感。― まちの空気ごと感じる、ふるさと体験フェス ― 長野県 小海町編」は、都市と地方の新たな関わり方を提案するイベント。

八ヶ岳の東麓に位置する「森と湖のまち」小海町の魅力を、食や体験を通じてダイレクトに届けます。

都市部の生活者が「帰省」ではなく「関わる」形で地方とつながるきっかけを提供し、関係人口の拡大を目指す取り組みです。

おごっつぉ！マルシェ（特産品・グルメ販売）

イベントの目玉となる「おごっつぉ！マルシェ」には、小海町の特産品や地元グルメを扱う約10店舗が集結。

希少な地元食材である鞍掛豆や白麗茸をはじめ、地元ワイナリーのワイン、日本酒、クラフトジンなどが並びます。

当日は町長自らが来場し、特産品の日本酒を直接注ぐ体験も予定されています。

【主な出店店舗と商品】

ノーマンズ：1stヴィンテージワイン(720ml)

清水屋：黒澤酒造のお酒（黒澤 純米八〇、黒澤 純米吟醸vintage新酒生原酒、㋣まると純米生酛造り）

7pm：松原湖サラウンド(クラフトジン)

雪花菜野：おからクッキー

たかちゃんふぁーむ：各種ジャム、クッキー、調味料

株式会社Vitalize：長野県小海町 五箇いわな 手作り だし醤油の素、KURAKAKE HITASHIMAME

小海町農産物加工直売所：おやき、無添加漬物、味噌、白麗茸、さかまき農園にんじんジュース

レストハウスふるさと：こけぱん

あとくら農園：じゃがいもミックス、大根ミックス、ミニニンジン

小海町：鞍掛豆量り売り(100g単位)、湖底浪漫(日本酒)、小海そば(乾麺)

しなの芋うさぎ：冷凍焼きいも

松原湖高原農場：フルーツトマトジュース(1,000ml)

没入型小海町体験スペース＆移住相談

会場にはパノラマ型スクリーンによる没入スペースを設置。

小海町の美しい自然や風景を映像で体感でき、都会にいながら現地の空気感に浸ることができます。

また、町役場スタッフや実際に町で働く人々による「移住・暮らし相談ブース」も展開。

リアルな小海町の生活や魅力を直接聞くことができる貴重な機会です。

トークイベント・スケジュール

小海町の暮らしや未来をテーマにしたトークイベントも開催されます。

移住者の本音や、アートを通じた体験、地方創生の未来について語り合います。

【タイムテーブル】

14:15〜15:00：移住者に聞く！暮らしと職のホンネ

15:15〜16:00：信州のフィンランド？自然とアートでつながる、こうみ体験

16:15〜17:00：フィジブルタウン・こうみ

17:15〜18:00：こうみ地方創生〜まちの未来を切り拓くには〜

会場MAPや詳細なブース配置は以下の通りです。

長野県小海町の魅力が丸ごと詰まった1日限りの体験フェス。

食や人との出会いを通じて、新しいふるさととの関わり方を見つけられるイベントに注目です。

長野県小海町「まち、まるまる体感。」の紹介でした。

