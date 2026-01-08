食楽web

JR東京駅構内のグランスタ東京／グランスタ丸の内で、1月13日（火）～26日（月）までデザートフェア「懐かしさと新しさのマリアージュ あんことフルーツ。」が開催されます。

いちごやみかんなど今時期に旬を迎えるフルーツと、和スイーツを代表する「あんこ」を組み合わせた“冬の最強タッグ”という表現がぴったり合う新作スイーツが、施設内で営業する各ショップに勢揃いします。

今回はスイーツ好き垂涎のメニューの中から、マストで手に入れておきたいオススメのデザート6品を紹介。年末年始の慌ただしい日々から解放された冬のひと時を、ほんのり甘い香りと温かみを感じるほっこり癒し系スイーツとともに楽しんでみてはいかが？

CITYSHOP「北海道ミルクと焼きりんごの和パフェ」

1,080円（テイクアウト・イートイン共通）

人気デリカテッセン『CITYSHOP』の「北海道ミルクと焼きりんごの和パフェ」は、キャラメリゼした角切りりんご、甘さ控え目のつぶあん、ミルク感たっぷりのソフトクリームとコーンフレークで層を形成し、トッピングにあんことカットりんご、香ばしいナッツとミルクソフトを配した豪華なパフェです。

異なる甘さと食感を備えたスイーツ素材が奏でるハーモニーに、差し入れたスプーンを止める術（すべ）はナシ！ 新春一発目のご褒美デザートにチョイスしたくなる和洋折衷の美味しい一品です。

●DATA

出店エリア：改札内1F 北通路エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

ゆーパイむ「コッペパイ（みかん大福）」

1個 594円（※数量限定・1日30個）

あのユーハイムが展開するパイ専門店『ゆーパイむ』では、コッペパンをイメージしたワンハンドスイーツパイの新作「コッペパイ（みかん大福）」をフェア期間限定で販売。サクサク食感のパイ生地でサンドするのは、北海道十勝産の小豆で作った粒あんともっちり食感の求肥、生クリーム、みかんの果肉。

素材ごとの甘さのベクトルが違うのに、口の中でひとつになると想像を遥かに超えてくる美味しさ。1日30個限定での販売です。

●DATA

出店エリア：改札内B1F スクエア ゼロエリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

香炉庵 KOURO－AN「いちご大福どらやき」

1個 450円

『香炉庵 KOURO－AN』の「いちご大福どらやき」は、お店の看板商品「黒糖どらやき」の生地でこしあん入りの大福をサンドし、大福の周囲をいちごで飾ったユニークな構成。どらやき皮のふわふわ食感ともっちりの大福、こしあんの上品な甘さにいちごのジューシーさも加わって、抜群の食べ応えと多幸感いっぱいの美味しさを同時に味わうことができます。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

富士見堂「あんこ天米 柚子」

1袋 243円

『富士見堂』の新作「あんこ天米 柚子」は、連日多くのお客さんが行列する人気商品「あんこ天米」のフェア限定フレーバー。手作り・手焼きのせんべいで柚子あんをサンドしてあります。せんべいのちょうどよい塩梅の塩味とザクっとした食感、柚子の風味が引き立つ甘さ控えめのあんが絶妙にマッチ。一度味わったら並んででも買いたくなること間違いなしの一品です。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）

ノーレーズンサンドイッチ「スペシャルあんサンドイッチ」

1箱（6個入）3,150円（※数量限定：400箱）

洋菓子店『（NO） RAISIN SANDWITCH（ノーレーズンサンドイッチ）』より発売中の新作スイーツが「スペシャルあんサンドイッチ」。サクサク食感と豊かな風味を備えたサブレで『とらや』のあんを使った「あんペースト」とバタークリームをサンドした、期間限定のスペシャルなフレーバー。

あんみつから着想を得た杏とみかんのフィリングを同時にサンドした「こしあんバターサンド」と、あんに忍ばせたくるみとアクセントの黒こしょうが心地よいアクセントを演出する「黒糖あんバターサンド」の2種類をそれぞれ3個ずつ、計6個をパッケージしており、大切な方へのギフトやビジネスシーンでの手土産にも最適な一品です。

●DATA

出店エリア：改札内1F 吹き抜けエリア

販売期間：～2026年1月31日（土）

アン アンド アン「あんバタースコーンサンド無花果」

1セット（3個入）1,728円（※数量限定・1日30セット）

洋菓子店『an and an（アン アンド アン）』の「あんバタースコーンサンド無花果（いちじく）」は、お店の代名詞にもなっている人気スイーツ「あんバタースコーンサンド」をギフトBOXにパッケージしたアソートセット。

スパイスでコンポートしたドライ無花果（いちじく）を粒あんとブレンドした「ひとり」と、発酵バターと粒あんの2層仕立てにした「わかれ」、あんに発酵バターをブレンドして濃密な味わいに仕上げた「であい」の、異なる3種類のテイストを楽しめます。

全粒粉と天日塩を使用した手作りスコーンのプチプチ香ばしい食感と風味に、老舗製餡所こだわりのあんこ、コク深い発酵バターの味わいが魅力。1日30箱と数量限定の販売です。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2026年1月13日（火）～1月26日（月）