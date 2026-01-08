理想のボディラインへ！江南 PLAN;S CLINIC「お年玉イベント」
ソウル・江南区にあるダイエット・ボディライン管理専門クリニック「江南 PLAN;S CLINIC」は、2026年1月2日(金)より「お年玉イベント」を開催します。
新年を迎え、理想のボディライン作りをサポートする1月限定のキャンペーン企画。
利用金額に応じて、人気の脂肪溶解注射「ペッ注射」の無料施術や割引券など、様々な特典が提供されます。
開催期間：2026年1月2日(金)〜2026年1月31日(土)
開催場所：江南 PLAN;S CLINIC（江南店限定）
期間中、クリニックでの利用金額に応じて特典が受けられる「お年玉イベント」が実施されます。
50万ウォン以上の利用で「ペッ注射」が1部位無料になるほか、金額が上がるにつれて「Highペッ注射」の無料サービスや、次回使える全施術10％割引券が贈呈されます。
400万ウォン以上の利用では、ペッ注射とHighペッ注射を組み合わせた「ダブルペッ注射」の特典も用意されています。
特典内容詳細（VAT別）
〇50万ウォン以上利用の場合
・ペッ注射 1部位無料（ボディまたはフェイスより選択）
〇150万ウォン以上利用の場合
・Highペッ注射 MINI 1部位無料
・次回使用可能な全施術10％割引券 1枚贈呈
〇250万ウォン以上利用の場合
・Highペッ注射 MAX 1部位無料
・次回使用可能な全施術10％割引券 2枚贈呈
〇400万ウォン以上利用の場合
・ダブルペッ注射（ペッ注射＋Highペッ注射）1部位無料
・次回使用可能な全施術10％割引券 3枚贈呈
※割引券は家族・友人への譲渡不可。
※割引券の有効期限は2026年11月末まで。
※ペッ注射サービスは、別途ペッ注射施術時に追加可能。
PLAN;S CLINICの「ペッ注射」とは
同クリニックが提供する「ペッ注射」は、ダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる脂肪溶解注射です。
韓国国内の大学研究所との協業および動物実験をもとに、脂肪細胞の大きさだけでなく個数が37％減少することが証明された、韓国でのみ受けられる独自施術。
韓国美容医療ならではの最新技術導入に加え、一人ひとりの体型や希望に合わせたカウンセリングが行われます。
近年は男性の来院も増加傾向にあります。
【費用目安（税別）】
・フェイスペッ注射 1部位：9万ウォン
・ボディペッ注射 1部位：12万ウォン
・Highペッ注射(Mini) 1部位：16万8千ウォン
・Highペッ注射(Med) 1部位：25万8千ウォン
・Highペッ注射(Max) 1部位：29万8千ウォン
・Highペッ注射(Special) 1部位：19万9千ウォン
【施術について】
ペッ注射だけで痩せることを目的とする場合、1週間に1回・計3回以上の施術が推奨されています。
施術に伴うリスクとして、赤み・腫れ・内出血などが生じる場合があります。
また、施術当日に手の震えや吐き気などの症状が出る可能性がありますが、多くは数時間以内に治まるとされています。
施術の可否は医師の診察・判断に基づき決定されます。
クリニック概要
江南 プランエスクリニック(PLAN;S CLINIC)
所在地：ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階
アクセス：地下鉄2号線 江南駅11番出口出てすぐ
診療時間：月〜金曜日 AM 10:30〜PM 08:00 ／ 土曜日 AM 10:30〜PM 04:00
休診日：韓国の祝日および日曜日
公式HP： https://jp.plansclinic.com
公式LINE： @plansjp
2026年のスタートに合わせて、理想のボディライン実現をサポートする期間限定イベント。
江南エリアでの美容医療に関心のある方は要チェックです。
