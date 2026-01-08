食楽web

辻堂駅と茅ヶ崎駅のちょうど中間あたり。「桜道」を歩いていると、ふわりと漂うコーヒーの香り。思わず足を止めた先に、オレンジの文字が目印のコーヒースタンドが、ジョンディーコーヒーロースターズがありました。

扉を開けると、まず目に入るのはカウンターにずらりと並んだ生豆。生豆の状態から好みの豆を選べるのがこのお店の特徴。「酸味は控えめ、フルーティーな香りが好き」など、ざっくりと好みを伝えると、オーナーの福島大介さんが丁寧に豆選びのアドバイスしてくれます。

購入した豆はすぐに焙煎器へ

焙煎仕立ての豆は、本当に良い香り［食楽web］

さらに焙煎したての豆で淹れるコーヒーを、その場で楽しめるのも魅力。ホットは日替わりで豆が変わるため、訪れるたびに違う味わいに出会えますよ。

アイスコーヒーやアイスオレ、黒糖アイスオレもあり、その日の気分で楽しめるのも嬉しいですね。コーヒー好きなら、何度でも通いたくなるラインナップです。

駅から少し歩きますが、わざわざ行く価値のある一軒。焙煎したての香りと味わいを知ると、自宅でのコーヒータイムが、きっと楽しみになります。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

ジョンディーコーヒーロースターズ

住：神奈川県茅ヶ崎市美住町1-24 1階

営：12:00～18:00

休：日曜、月曜、祝日