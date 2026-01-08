テレダイン・レクロイは、4チャネル対応の高性能デジタル・オシロスコープ「T3DSO700HDシリーズ」の販売を開始します。

性能と価格のバランスを重視する開発現場に向けた、コストパフォーマンスの高い新製品がラインナップされます。

テレダイン・レクロイ「T3DSO700HDシリーズ」

販売開始時期：2026年1月

モデル展開：70MHz、100MHz、200MHz（全3モデル）

※現在実施中の年度末キャンペーン対象製品（2026年3月27日まで30%OFF）

「T3DSO700HDシリーズ」は、開発者が求める「高解像度・高速キャプチャ・高度な解析」を低価格で実現するデジタル・オシロスコープ。

12ビットADC、最大2GS/sサンプルレート、100Mpts/chのメモリ長といった充実した基本性能を備えています。

これにより、複雑な信号の見落としを防ぎ、デバッグ効率を大幅に向上させることが可能です。

シリアルバス解析や履歴検索などの高度な機能も標準搭載されており、設計品質の向上と開発期間の短縮に貢献します。

主な特長とメリット

【高解像度＆高速サンプリング】

12ビットADCと最大2GS/sサンプルレートを搭載。

微細な信号も鮮明に捉え、解析ミスを防止します。

【広帯域＆低ノイズ】

最大200MHz帯域と70 microVrmsの低ノイズ性能を実現。

精度の高い測定をサポートします。

【波形キャプチャの迅速化】

最大500,000wfm/sの更新率により、瞬時の異常検出が可能です。

【大容量メモリ＆長時間記録】

最大100Mpts/chの大容量メモリで長時間波形を記録。

トラブル解析を効率化します。

【高度なトリガ＆解析機能】

I2C、SPI、UART、CAN、LINなどのシリアルバス解析を標準搭載。

複雑なシステムのデバッグを容易にします。

【操作性と拡張性】

7インチタッチスクリーンを採用。

LANリモート制御や、MSO、AWGオプションによる柔軟な運用が可能です。

製品ラインナップとキャンペーン価格(税別)

本製品は、現在実施中の年度末キャンペーンの対象製品に追加されました。

キャンペーン期間中（2026年3月27日まで）は30％オフで購入でき、コストを抑えながら高性能オシロスコープを導入できる絶好の機会です。

モデル名：T3DSO704HD

帯域幅：70MHz

通常価格：180,000円

キャンペーン価格：126,000円

モデル名：T3DSO714HD

帯域幅：100MHz

通常価格：250,000円

キャンペーン価格：175,000円

モデル名：T3DSO724HD

帯域幅：200MHz

通常価格：370,000円

キャンペーン価格：259,000円

Teledyne LeCroy, Inc.について

ニューヨーク州チェストナットリッジに本社を置く、オシロスコープやプロトコル・アナライザなどのテスト機器を製造・販売するリーディングカンパニー。

1964年の創業以来、「Time-to-Insight」を向上させる革新的な製品開発に注力しています。

解析結果を得るまでの時間を短縮し、ユーザーが複雑な電子システムの欠陥を迅速に発見・修正できるようサポートしています。

コストパフォーマンスと高性能を両立した新シリーズ。

年度末の導入検討に最適な一台です。

テレダイン・レクロイ「T3DSO700HDシリーズ」の紹介でした。

(C) 2026 by Teledyne LeCroy. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 12ビット高解像度を実現！テレダイン・レクロイ「T3DSO700HDシリーズ」 appeared first on Dtimes.