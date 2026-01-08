子どもたちの夢を応援！さなるグループ「学び応援プロジェクト」
さなるは、2026年1月8日(木)より、お笑い芸人・やす子さんとのコラボレーション企画を展開します。
子どもたちに向けた「学び応援プロジェクト」として、公式SNSにて様々なコンテンツを発信します。
さなるグループ「学び応援プロジェクト」
プロジェクト開始日：2026年1月8日(木)
配信媒体：さなるグループ公式SNS（YouTube、Instagram）
特設サイト： https://www.sanaru-net.com/contents/yasuko/
学習塾・予備校を全国で運営し、勉強を通じて子どもたちの夢を応援している株式会社さなる。
逆境の中でも夢を持ち続け、ひたむきに努力を重ねてきたやす子さんの姿に自社のビジョンを重ね、今回のコラボレーションが決定しました。
プロジェクトを通じて、受験や勉強に向き合う子どもたちへ「挑戦し続ける勇気」と「前向きな気持ち」を届けることを目指します。
やす子さんの等身大の発信により、「さなる＝子どもの夢に伴走する塾」というメッセージを伝え、子どもたちと保護者への安心と共感を広げていきます。
コラボ動画「さなるグループ応援隊長に昇進」ほか
2026年1月8日(木)から2月にかけて、各種SNSにてコラボ動画が随時配信されます。
第一弾として公開されるのは、やす子さんが「さなるグループ応援隊長」に任命される様子や、実際に教室を訪れる様子を収めた動画です。
応援隊長としての力強い宣誓や、教室のリアルな雰囲気を伝える内容となっています。
今後は、勉強に楽しく親しめる教育発信コンテンツも予定されており、学ぶことへのハードルを下げ、挑戦する気持ちを後押しします。
出演：やす子
高校卒業後、陸上自衛隊に入隊し2年間勤務した経歴を持つお笑い芸人。
退職後は東京でアルバイトをしながら芸人を目指し、2019年8月にデビューを果たしました。
元自衛隊出身という経歴を生かした迷彩服姿と、「はい〜！」という元気な挨拶でおなじみです。
テレビ番組やライブシーンなど、多岐にわたる活躍を見せています。
やす子 プロフィール詳細
出身地：山口県宇部市
生年月日：1998年09月02日
趣味：ギター、読書、ガムテープで迷彩柄を作成、お絵描き
さなるグループの応援隊長として、子どもたちの夢を全力でサポートするやす子さんの活動に注目です。
株式会社さなる「やす子さんとのコラボレーション」の紹介でした。
