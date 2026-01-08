カカロニ栗谷、マッチングアプリで起きたまさかの恐怖体験「告白したら…」
7日深夜に放送されたテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）にお笑いコンビ・カカロニの栗谷が出演。マッチングアプリで起こった恐怖体験を明かした。
【写真】色っぽい…スラリ美脚姿も公開した森香澄
ディレクターが泣く泣くカットした【未公開】シーンを大放出する回。自らが体験した“うそ”かと疑うような恋愛を語る『恋愛都市伝説』の未公開では、マッチングアプリで70人近くの女性と会ったという栗谷が、ゾッとした体験を語ることに。
「マッチングアプリに登録して、向こうからいいねが来て、こっちがいいね返してマッチングするみたいな仕組み。メッセージもあんまりしないまま、会いませんかってすぐ来たんですよ。本当に栗谷さんのことテレビで見てて好きで、的な。僕の失恋話とかも知ってて。そういうめにあったんですね、みたいな。私はそんなことしませんから、って話していて」と話し始める。
栗谷は「会ったらめちゃくちゃかわいかった」といい、「こんな子が俺のこと好きって言ってくれてるんだ！と浮かれて」と続ける。「1日目普通にご飯して、デートを何回か重ねて、どっぷりハマっちゃってて…告白したんですよ。“好きです、付き合って下さい”って言ったら“はい！…既婚者でよかったら”」と言われた、という恐怖体験を告白し、スタジオは騒然となった。
