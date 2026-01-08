登山家の野口健氏、元外交官の父＆娘・絵子との親子3代ショット公開「親父さんにとって半年ぶり以上かな、ワインを楽しみました」
登山家の野口健氏（52）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。父で元外交官の野口雅昭氏、長女で登山家・タレントの野口絵子（21）と年末年始を過ごす親子3代ショットを披露した。
【写真】「ステキなファミリー」元外交官の父＆登山家の21歳娘とワインで乾杯する野口健氏
健氏は「親子3代。今年の最後にこの瞬間を迎えられて本当によかった。親父さん、一時は危なかったけれど驚異的な回復力を見せてくれました。親父さんにとって半年ぶり以上かな、ワインを楽しみました」などとつづり、3人でワインで乾杯する3ショットや、おせちなど食卓の写真をアップ。
「昨年はヒマラヤ2回と日本の活動。昨年は種を植えました。今年は芽が出てくれなければ困りますが、そうはならんでしょう。最後まで諦めずにやるしかない!!!」と、今年の抱負も伝えた。
この投稿にフォロワーからは「お父様お元気になられて良かったですね」「素敵な3ショットに私も元気をいただきました」「ステキなファミリー」「お父様、お若いですね〜」などのコメントが寄せられている。
