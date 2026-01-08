³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¡¡»³¸ý¸©¤ÎÃË½÷2¿Í¤òÂáÊá¡Ú¹áÀî¡Û
ºòÇ¯8·î¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢»³¸ý¸©¤ÎÃË½÷Æó¿Í¤¬¡¢º£·î6Æü¤Þ¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê±ÄÍøÌÜÅª¶¦Æ±½ê»ý¡¢¼«¸Ê»ÈÍÑ¡Ë¤È°åÌôÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ïÅù¤ÎÉÊ¼Á¡¢Í¸úÀµÚ¤Ó°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý¸©²¼¾¾»ÔºùÄ®¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤ÈÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯8·î27Æü¡¢Æó¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢¹â¾¾»Ô¹ñÊ¬»ûÄ®¤ÎÅö»þ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç³Ð¤»¤¤ºÞ39.533g¤ò½ê»ý¡¢¤Þ¤¿°åÎÅ¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ØÄêÌôÊª¤ò´ÞÍ¤¹¤ë¾ûºÞ5¾û¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î1Æü°ÊÁ°¤Ë¡¢»³¸ý¸©Æâ¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¼ã´³ÎÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¡¢10·î1Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç³Ð¤»¤¤ºÞ1.13g¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£