「現代詩の母」として知られる岡山県赤磐市出身の詩人、永瀬清子さん。

今年、生誕120年となるのを記念して、赤磐市は「第27回朗読会 永瀬清子の詩の世界」を2月21日（土）に開催します。

【写真を見る】「現代詩の母」詩人・永瀬清子さん生誕120年を記念した朗読会を2月21日に開催【岡山・赤磐市】

この朗読会では、赤磐市民による永瀬清子さんの詩の朗読や「第23回永瀬清子賞」の表彰式、受賞作品の朗読が行われます。

また、詩人・小説家の小池昌代さんによる講演会も予定されています。小池さんは1959年東京生まれで、詩集や小説を多数発表し、詩のアンソロジー編著も数多く手がけています。

会場は、赤磐市くまやまふれあいセンター（岡山県赤磐市松木621-1）で、午後1時30分から午後4時までの予定で、入場は無料ですが、事前申し込みが必要です。

申込期間は令和8年1月6日（火）から2月3日（火）までとなっていて、定員は350人（先着順）です。

当日は、JR熊山駅から会場まで無料送迎バスが運行され、永瀬清子生家の見学も可能です。また、朗読会に関連して「永瀬清子と茨木のり子」展示会（1月9日～3月29日）や関連図書紹介（1月31日～2月22日）も開催されます。

問い合わせ・申込先：赤磐市教育委員会 熊山分室（TEL: 086-995-1360）