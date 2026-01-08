珍しい「都市計画道路名のバス停」も廃止

東武バスは2026年1月6日、東武バスセントラル管内で4月1日に廃止する路線バスの系統を発表しました。

【一気に7系統！】これが「廃止される東武バス」です（地図／画像）

東京都足立区、葛飾区、埼玉県草加市、吉川市、三郷市、千葉県松戸市にまたがるエリアで、次の系統が廃止されます。

●3月29日運行終了

［竹01］竹の塚駅西口〜中郷〜竹の塚駅西口（入谷循環）

［竹08］竹の塚駅西口〜放射11号舎人〜竹の塚駅西口（放射11号循環）

［西07］西新井駅西口〜鹿浜都市農業公園

［有51］亀有駅北口〜上戸ヶ崎〜三郷中央駅

［吉09］吉川駅北口〜平成園・宮前循環

●3月31日運行終了

［草加22］草加駅西口〜見沼代親水公園駅

［松03］松戸駅〜農協支所〜三郷中央駅

このうち、［草加22］系統は、東京23区最北端の駅でもある日暮里・舎人ライナーの終点「見沼代親水公園駅」から埼玉県草加市の南部を走り、東武スカイツリーラインの草加駅までを約30分で結ぶバスです。見沼代親水公園駅と草加駅を結ぶ系統としては、草加市コミュニティバス「パリポリくんバス」（S-1系統）が残りますが、こちらは谷塚駅を経由する迂回ルートのため、乗りとおすと倍近くの時間を要します。

このほかの系統は、おおむね代替路線があるものの、一部、対象系統のみが通るためバス停ごと廃止される箇所もあります。