◆あまおうショートケーキや焼きたてクレープ、いちごピッツァも！ホテルニューオータニ幕張のいちごスイーツビュッフェ
ホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて、いちごスイーツが大集合する「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜［第一弾］」が開催中。期間は、2026年2月28日（土）まで。
ひと口サイズの「新スーパーあまおうショートケーキ」や「ナポレオンパイ」、できたてスイーツなど、いちご尽くしでお届け。いちごのおいしさあふれる絶品ビュッフェをお見逃しなく。
通常1ピース1,500円以上の「新スーパーあまおうショートケーキ」をビュッフェサイズで
2026年のイチオシメニューは「新スーパーあまおうショートケーキ」。通常1ピース1,500円以上はする人気スイーツを、このビュッフェではひと口サイズにして提供。好きなだけ楽しめる贅沢スイーツは必見。
女性にいちばん人気のナポレオンパイなどいちご尽くしのスイーツがずらり
ホテルニューオータニ（東京）開業当時から60年間愛され続ける「ナポレオンパイ」も登場。サクサクのパイ生地に濃厚なカスタードクリームとフレッシュいちごを組み合わせた味わいは絶品。第一弾では「あまおうナポレオンパイ」としてお届けするのでお楽しみに。
さらに、「いちごタルト」や「いちごロール」、「いちごゼリー」といった人気のいちごスイーツに加え、いちごチョコレートでコーティングした「いちごカヌレ」、生地にいちごを練り込んだ「いちごクロワッサン」など、贅沢ないちごスイーツの数々が勢揃いする。
ライブ感あふれるできたていちごメニューでより充実したビュッフェタイムを
できたてを楽しめるスイーツメニューにも注目。ピンク色の生地に、たっぷりのホイップクリームとフレッシュいちご、カリカリのチョコレートグラノーラをのせた「いちごクレープ」は、鮮やかでフォトジェニックな1品に。
ほかにも、いちごの爽やかな酸味と濃厚カスタードクリーム、ふわもち生地の三位一体の味わいが口に広がる「いちごピッツァ」、オーダーごとに目の前で搾り、いちご果肉たっぷりのソースを添えた「生搾りアイスモンブラン」もできたてで楽しめるのでぜひ味わってみて。
ローストビーフや数種類のサンドイッチなどのお食事メニューも
スイーツだけでなく、お食事メニューやオリジナルサンドイッチも見逃せない。ホテル王道の「ローストビーフ」のカッティングサービスをはじめ、石窯で焼きあげられるニューヨーク風「マルゲリータピッツァ」、サラダバー、パスタ、ビーフシチューなどバラエティ豊かに用意。
加えて、ジュワっとうまみが染み出る「だし巻き卵サンド」に「ステーキサンドウィッチ」（土日祝限定）などのニューオータニ特製サンドイッチをいくつも楽しめる。
極上ショートケーキや贅沢スイーツを存分に堪能する、至福のいちご体験をしに訪れてみては。
◆ビュッフェの会場は？
緑に囲まれたラウンジでホテル自慢のスイーツや軽食を
大きな窓から爽やかな緑とやわらかな光が射し込むホテルニューオータニ幕張のロビィラウンジ。ホテルメイドの焼きたてパンを使ったオリジナルサンドイッチや、豊富なスイーツが好きなだけ楽しめるスイーツビュッフェでくつろぎのひとときを。
