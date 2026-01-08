お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が7日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。相方・吉田敬（52）に怒られたことを明かした。

コンビ間でのケンカは「もうないですよね？」とMCのかまいたち・濱家隆一に問われ、「8月2日に俺、怒られたとこやねん」と打ち明けた。

「番組で、（吉田にとって）アレルギーの食べ物があって。あいつは食べられへんから端っこに行くという演出やってん」と説明。「端に行ってるから何か言わんとしんどいやろなと思ったから、すごい言うてん。“食べられへんか知らんけど辛気くさい顔すなよ”とか」とよかれと思ってきつめに当たり、吉田の反撃で笑わせられるかと思ったという。

ところが収録後、「“あれは何やねん”ってメール来て。“俺に恨みでもあんのか。普段の恨みをあんなとこで返してんのか”と。ちょっと待ってくれ…そんなことないけど、明日も仕事やから明日言うわ、って返した」と小杉。翌日、意図を説明し「それが違うんやったらすまん！もうやめるわ」と謝った。

吉田からは「あんあ風に言われても何も言われへんから。俺、他のアレルギーも背負ってるから」とガチで怒られたという。

「一見この話って、ややこしい奴やなと思いそうやねんけど。多分アイツは自分がやられて嫌なことは俺にしてへんはずねやん。なのに、オマエはすんのか？っていう。だから怒ってるんやと思ったから、それは俺が気回らんかったなと思って。“すまん！”と」と全面降伏したことを報告していた。