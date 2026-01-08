タレントのトラウデン直美が７日、ＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」で、福井県前知事の杉本達治氏が在職時代に１０００通にも及ぶセクハラメールを送っていたことに「地獄のメッセージ」「寒気がする」と嫌悪感をあらわにした。

この日は福井県が前知事の杉本氏についての調査結果を発表したことを取り上げた。杉本前知事は、複数の女性職員に約１０００通ものセクハラメールを送信。スカートの中に手を入れるなどの痴漢行為も発覚している。福井県は調査報告書も公開。杉本前知事の考えられないメールの文面の一部も明らかになっている。

これにコメンテーターのトラウデンは「本当に見られないというか…この地獄のメッセージが来ることで、どれだけ心にざらつきとうねりと…それがどれだけ長い期間残るかっていうのを、どれだけ理解されているのか、憤りを覚える」と軽蔑のまなざしでコメント。

さらに「知事という立場を利用して、逃れられないような状況の中で、こういうことが２０年近くも行われていた。もっと周りの方々、気づける瞬間があったんじゃないかと思わざるを得ない」と周囲の無理解も指摘し「本当に寒気がする」と話した。

小川彩佳キャスターも「声を上げることにも大変な勇気がいることだったんだと感じさせるのが、上司に訴えるが信じてもらえなかったとか、相談した相手からもセクハラを受けたとか、女性職員からもっとひどいセクハラがあったが耐えてきたと言われてしまったとか。杉本知事の罪深さは大きいが、環境の罪深さも感じる」と話していた。