ÂçÃ«æÆÊ¿à¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥Ç¡¼á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ÎÆü¤À¡× »Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤âºÆÊüÁ÷
¡¡£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£·¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç£±·î£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤ò¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥Ç¡¼¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«¤Î´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤òÊÆÅìÉô»þ´Ö¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤¬ÄÌ¾ïÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇÂçÃ«¤òÆÃ½¸¡£ÀìÌç²È¤ä¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÂçÃ«¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²»î¹ç¤òºÆÊüÁ÷¡££±»î¹çÌÜ¤Ï¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯£¹·î£±£¹Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¡£»Ë¾å½é¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡££²»î¹çÌÜ¤Ï¡ÖÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºòÇ¯£±£°·î£±£·Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤À¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£·²óÅÓÃæ£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£°»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï£³ËÜÎÝÂÇÊü¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÆÃ½¸¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍÍ¡¹¤À¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö»ä¤Î¹¥¤¤ÊÇØÈÖ¹æ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÁª¼ê¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏºÇ¹â¤À¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÍÇ½¤À¡×¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ÎÆü¡×¤Ê¤É´¿·Þ¤ä½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö£¹·î£¹Æü¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¥Ç¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈéÆù¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î£±Æü´Ý¤´¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿ÆÃ½¸¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍèÇ¯¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¡£