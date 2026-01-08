¡ÚMLB¡Û¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡ÖÎëÌÚÀ¿Ìé¥¿¥¤¥×¤Î±¦ÂÇ¼Ô¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ê£Æ£Â¡Ë¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£Â¤Ï¼Âºß¤Î£Í£Ì£ÂÁª¼ê¤ò°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¤ËÊÔÀ®¤·¤Æ²¾ÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌîµå¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¤ÆÁí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¤À¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¡ÖÎëÌÚÀ¿Ìé¥¿¥¤¥×¤Î±¦ÂÇ¼Ô¡×¤ÈÉ¾²Á¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â¤¤»ÍµåÎ¨¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ïº¸¥Ò¥¸¤Î¸Î¾ã¤ÇÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¤·¤¿ÅÀ¤ò·üÇ°ºàÎÁ¤Ëµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£²£°£²£³Ç¯¤ËÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¸ÎÒ¡¢£´£±ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÇÆ±¿å½à¤ÎÀ®ÀÓ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬¡¢£²£µËÜÎÝÂÇÁ°¸å¤¬ÂÅÅö¤Ê¥é¥¤¥ó¤À¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¬ËÜ¤ò¥É¥é¥Õ¥È¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÂÇ¼ÔÍÍø¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½ç±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢É¾²Á¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â¼¾å¤Ï¡ÖÇúÈ¯ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö£²£°£²£²Ç¯¤Ë£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤Ï·òºß¤Ç¡¢¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿ºòµ¨¤â£µ£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç£²£²ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤ÈËÜÎÝÂÇÎ¨¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»Íµå¤òÂ¿¤¯Áª¤Ö°ìÊý¤Ç»°¿¶¤âÂ¿¤¯¡¢Åµ·¿Åª¤Êà»°¤Ä¤Î·ë²Ìá¡ÊÄ¹ÂÇ¡¢»°¿¶¡¢»Íµå¡Ë¤òÀ¸¤à¶¯ÂÇ¼Ô¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤ÏÂÇÎ¨ÌÌ¤Ç¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×£²£°£°Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¨¼ç¼´µé¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ò·ï¤¬À°¤¨¤ÐÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¡×¤ÈÁí³ç¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£