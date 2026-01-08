【小学生以下は790円ラーメンが無料】大人1人の注文で子供5人までOK、最大「3950円割引」の特別サービス実施

「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」（以下、伍福軒）は、2026年1月11日（日）から3月29日（日）までの毎週日曜日限定で、特別サービス「日ようはお子さまの日」を実施する。

本キャンペーンは、小学生以下の子供を対象としたもので、大人1人が麺類または定食を注文すると、子供が注文する対象ラーメン（790円）が無料になる。大人1人につき子供5人まで利用でき、最大で3,950円分が割引される。

近年、外食全体で価格改定が続く中、「家族で外食する機会が減った」「子ども連れだとラーメン店に入りづらい」といった声も増えている。伍福軒はこうした状況を受け、「日曜日だけでも、家族や友人と気軽にラーメンを楽しんでほしい」との思いから、今回のキャンペーンを企画したという。

無料提供されるのは「背脂醤油ラーメン」。子供向けの少量メニューではなく、大人と同じ量を提供する点が特徴で、子供用の取り皿も用意されている。

東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒

〈注意事項〉

・麺類もしくは定食を注文の大人1名につき、子供5人まで利用できる

・小学生以下1人につき1杯（定食は1つ）まで。790円（税込）が割引となる

・期間中、毎週日曜日は、何度でも利用可能

・会計時に、子供の人数分の「790円（税込）」を割引する

※食券機設置店舗では、購入後に割引額をキャッシュバックにて対応

※詳細は店舗に確認