IVE・イソ、高校の卒業式に出席　“最後の制服姿”で見せた圧巻のビジュアル【PHOTO】

ガールズグループIVE（アイヴ）のイソが高校を卒業した。

1月8日、ソウルの韓林（ハンリム）演芸芸術高等学校では第15回卒業式が行われた。

多くの芸能人が在籍する同校の卒業式に、イソも出席した。

イソは2021年、中学2年生のときにデビューした。デビュー当初はあどけないイメージと初々しい魅力を見せていたが、デビュー5年目を迎え、ステージ上での存在感と表現力において明確な成長を示している。

集まった報道陣の前で卒業証書を手にし、高校生として最後の制服姿を披露したイソは、圧倒的な美貌とスタイルで視線を集めた。

（写真提供＝OSEN）1月8日、卒業式に出席したイソ

（写真提供＝OSEN）イソ

なお、イソは大学受験を見送っている。

昨年11月、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは「イソは大学進学に関して、最終的に今年のスヌン（大学修学能力試験）を受験しないことを決定した」と発表し、「アーティスト本人の意思を尊重し、大学生活に集中できる時期が来た際に進学を検討対象としつつ、活動を続けていく予定」と伝えた。

アイドル活動に集中するイソの今後の活躍に期待がかかっている。

イソが所属するIVEは、2026年4月の京セラドーム大阪での公演を皮切りに、アジア、ヨーロッパ、アメリカを巡り、世界中のファンと交流する予定だ。

◇イソ プロフィール

2007年2月21日生まれ。小学校6年生の時、百貨店でジュースを購入しようとしたところ、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの理事からスカウトされた。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。明るくいたずら好きな性格で、普段から笑いが絶えないとのこと。