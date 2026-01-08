【すしざんまい】本まぐろが大特価に　三貫にぎり＆希少部位メニューも【1月末まで】

全国に46店舗を展開する寿司チェーン「つきじ喜代村すしざんまい」は、1月6日から1月31日までの期間限定で、全店にて「新春極上本まぐろ初セリ祭り」を開催している。

同フェアでは、すしざんまい自慢の本まぐろを特別価格で提供するほか、本まぐろの頭肉やあご肉といった希少部位を使用した数量限定メニューも登場する。

つきじ喜代村すしざんまい「新春極上本まぐろ初セリ祭り」2026

「新春極上本まぐろ初セリ祭り」提供メニュー（価格はすべて税込）

◆新春三貫にぎり（1,078円）

旨味の強い本まぐろの赤身を一手間加えた「づけまぐろ」に、見た目も華やかな「ズワイガニ」「しょうゆ筋子」を組み合わせた3貫盛り。新春にふさわしい一皿だ。

新春三貫にぎり

◆本まぐろ三貫にぎり

通常価格1,641円 → 特別価格1,298円

「本まぐろ大とろ」「中とろ」「赤身」の定番3貫を盛り合わせた一品。木村社長自ら厳選した本まぐろの各部位を食べ比べできる。

本まぐろ三貫にぎり

また同フェアでは、1本200kgを超える本まぐろからわずかしか取れない希少部位を使った一品料理も用意する。すしざんまいは「普段なかなか味わえないレアな部位を、この機会にぜひ楽しんでほしい」としている。

■希少部位の一品料理

・本まぐろ 頭肉ステーキ〈2〜3人前〉（1,738円）

・本まぐろ あご肉竜田揚げ〈2〜3人前〉（1,848円）

・本まぐろ 尾肉串焼き〈2本〉（1,408円）

本まぐろ 頭肉ステーキ＜2〜3人前＞

本まぐろ あご肉竜田揚げ＜2〜3人前＞

本まぐろ 尾肉串焼き＜2本＞

このほか、新春限定メニューや特別価格商品も展開する。

◆本まぐろ刺身〈5切〉

通常価格2,185円 → 特別価格1,408円

◆本まぐろユッケ

通常価格1,760円 → 特別価格1,628円

◆贅沢とろ巻 紅白祝いロール（1,408円）

さらに、日本酒も特別価格で提供する。

◆すしざんまいオリジナル純米吟醸「大喜」

通常価格：小990円／大1,980円 → 特別価格：小880円／大1,540円

すしざんまいオリジナル純米吟醸「大喜」

◆すしざんまいオリジナル純米大吟醸「大喜」

通常価格：小1,210円／大2,420円 → 特別価格：小990円／大1,760円

すしざんまいオリジナル純米大吟醸「大喜」

「すしざんまいオリジナル純米大吟醸『大喜』」は、「美酒コンクール2025」フルーティー部門で金賞を受賞。寿司とのペアリングで、新年の食卓を華やかに彩る。

2026年1月5日の豊洲市場初セリでは、史上最高値となる5億1,030万円で一番まぐろを落札したすしざんまい。「おいしい本まぐろを、手頃な価格で多くの人に味わってほしい」という想いのもと、本フェアを展開しているという。

※一部店舗では価格が異なる場合がある。

※「新春極上本まぐろ初セリ祭り」は「廻るすしざんまい」では実施していない。